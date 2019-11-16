Кондзелю отправили под арест. Но есть нюанс

Кондзелю отправили под арест. Но есть нюанс

Главу одного из департаментов ОПУ Светлану Кондезлю заключили под арест. Но есть нюанс: проводить его она будет не в СИЗО.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

"Высший антикоррупционный суд применил к руководительнице одного из Главных департаментов Офиса Президента Украины меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Кроме того, на подозреваемую возложен ряд процессуальных обязанностей, в том числе ношение электронного браслета", - говорится в сообщении.

Также источник уточняет, что сторона обвинения требовала для Кондзели арест с правом внесения залога в 7,684 млн грн. Но Фемида постановила иначе.

Напомним, 12 ноября сотрудники НАБУ задержали главу департамента обеспечения доступа к публичной информации ОПУ Светлану Кондзелю. Чиновницу подозревают в завладении 150 тыс. долл. (по данным БЕЗ ТАБУ – 300 тыс. долл.).

Вместе с Кондзелей по делу проходит целая плеяда топ-чиновников, в том числе и экс-замминистра культуры Александра Губина. Больше об этом читайте здесь.

Напомним, 150 тыс. за "дружбу" Зеленского: ГПУ поймала хитрого жулика - ФОТО.