Садовый ушел из "Самопомочи". Названа причина
Садовый ушел из "Самопомочи". Названа причина - ВИДЕО
Лидер "Самопомочи" Андрей Садовый решил выйти из своей партии и найти себе "другое" призвание.
Об этом он заявил в эфире ТСН.
"Нельзя быть одновременно мэром и лидером партии. Это очень трудно. Я увидел это за эти пять лет. Моя работа - это мэр Львова. Думаю, что есть такой нормальный демократический принцип: если ты не привел партию к победе, то ты должен подать в отставку. Партия должна выбрать нового руководителя", - заявил политик.
И перечислил вероятные ошибки в своей предвыборной кампании.
"Наверное, мы не учли определенные тренды, наверное, мы были недостаточно популистскими. Мы говорили правду, а правда не всегда нравится", - сказал Садовый.
Напомним, Садовый ярко потроллил Порошенко и пообещал не выносить телевизор.
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