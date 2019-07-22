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Садовый ушел из "Самопомочи". Названа причина

17:30
Садовый ушел из "Самопомочи". Названа причина - ВИДЕО - фото 1
Садовый ушел из "Самопомочи". Названа причина - ВИДЕО

Лидер "Самопомочи" Андрей Садовый решил выйти из своей партии и найти себе "другое" призвание.

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Об этом он заявил в эфире ТСН.

"Нельзя быть одновременно мэром и лидером партии. Это очень трудно. Я увидел это за эти пять лет. Моя работа - это мэр Львова. Думаю, что есть такой нормальный демократический принцип: если ты не привел партию к победе, то ты должен подать в отставку. Партия должна выбрать нового руководителя", - заявил политик.

И перечислил вероятные ошибки в своей предвыборной кампании.

"Наверное, мы не учли определенные тренды, наверное, мы были недостаточно популистскими. Мы говорили правду, а правда не всегда нравится", - сказал Садовый.

Напомним, Садовый ярко потроллил Порошенко и пообещал не выносить телевизор.

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Андрей Садовый Самопоміч Выборы в Раду 2019 Львов Новости Украина
ТСН
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