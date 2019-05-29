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Садовый потроллил Порошенко и пообещал не выносить телевизор

10:00
Садовый обещает не выносить оборудование из своего кабинета - фото 1
Садовый обещает не выносить оборудование из своего кабинета

Мэр Львова Андрей Садовый отреагировал на заявление нового секретаря СНБО Александра Данилюка о том, что после выезда из здания Администрации президента команда Порошенко увезла дорогое оборудование из ситуативной комнаты.

Лидер "Самопомощи" Андрей Садовый в среду, 29 мая, решил не оставаться в стороне от скандала и указать, что от него проявления жлобства ждать не стоит.

Из Администрации гаранта "украли" мониторы – ВИДЕО

На своей странице в Facebook городской голова Львова опубликовал фотографию собственного кабинета, который он обустроил не на бюджетные деньги.

"В свое время я за частные средства полностью обновил кабинет городского головы и комнату для совещаний. Обещаю, когда уйду с должности мэра, оставить все, как есть", - подчеркнул Садовый.

Как известно, вчера Александр Данилюк вышел в прямой эфир для того, чтобы показать народу пустые стены помещения, где ранее располагалась ситуативная комната. Нужна она была для урегулирования чрезвычайных ситуаций и слежения за процессами в режиме онлайн. Правда, никаких секретных данных, о которых заявил член команды Зе, там не было, поскольку на стенах лишь висели мониторы, которые отображали информацию, полученную с серверов различных государственных структур. Тем не менее, после того, как Порошенко покинул Банковую, экраны исчезли.

Пресс-секретарь экс-президента Святослав Цеголко пояснил, что аппаратуру для ситуативной комнаты глава БПП якобы арендовал за собственные средства. После же окончания каденции ее просто вернули.

В то же время бывший замглавы АП Дмитрий Шимкив дал подробные разъяснения по ситуации, отметив, что в НБУ и ЦИК для работы забирали лишь стойку с сервером, переделанную под видеосервер, а также компьютеры и принтеры. Остальное же оборудование, судя по всему, Порошенко действительно взял не из госструктур.

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