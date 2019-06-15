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"Святослав, моргни": Садовый ярко потроллил Вакарчука

13:30
"Святослав, моргни": Садовый жестко потроллил Вакарчука - фото 1
"Святослав, моргни": Садовый жестко потроллил Вакарчука

Намедни лидер "Самопомочи" Андрей Садовый заявил о договоренностях с "Голосом" Вакарчука. Тот стал все отрицать. Мэр Львова удивился и дал жесткий ответ.

Садовый потроллил Порошенко и пообещал не выносить телевизор

Свой комментарий политик написал в Facebook.

"Еще раньше я предложил проукраинским неолигархическим партиям согласовать хотя бы мажоритарщиков. Особенно там, где можно дать бой местным "баронам". Не дожидаясь наших договоренностей наверху, наши активисты на местах уже начали действовать совместно, например в Ровно", - начал Садовый.

И тут же добавил.

"А сегодня вот такое. Святослав, если у вас там украли доступ к партийному Facebook то моргни", - подытожил он.

'Святослав, моргни': Садовый ярко потроллил Вакарчука - фото 182757

Моргнул ли Вакарчук – науке неизвестно. Отметим лишь, что певец все продолжает позиционировать себя как лидера новой политсилы, никак не связанной со "старыми" лицами.

Интересно, что перед президентскими выборами Вакарчук старательно избегал четкого ответа на вопрос о своих политических амбициях. Вскоре он и вовсе заявил, что в политику идти не собирается. Но позже передумал.

Ну и говоря о позитиве: у певца уже есть политический опыт, и не только в выступлениях на Майдане и в фейсбуке. Так, в свое время он избирался в Раду, но особых талантов так и не проявил.

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Андрей Садовый Самопоміч Партия Голос Святослав Вакарчук довыборы в Раду Новости Украина
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