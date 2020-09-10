Саакашвили пообещал не ссориться с Россией после победы в Грузии

Саакашвили пообещал не ссорится с Россией после победы в Грузии

Глава Нацсовета реформ Украины Михаил Саакашвили пообещал не ссориться с Россией в случае победы его партии на парламентских выборах в Грузии.

Об этом политик заявил в эфире грузинского оппозиционного телеканала "Формула ТВ".

"Нашей задачей не является конфронтация с Россией, наша задача правильное решение внутренних проблем и мы их решим, в том числе в долгосрочной перспективе и проблему, связанную с нашими внутренними территориями. Сейчас необходимо вытаскивать страну из болота, а не вступать с кем-то в конфронтацию", - заявил Саакашвили, подчеркнув, что он уже "давно не тот Миша".

"Я уже не тот Миша, которым был. Это и хорошо и плохо. В каком-то смысле это хорошо, так как те семь лет, в течение которых я не находился в Грузии стали достаточными для размышлений, переоценки. Не хочу сказать, что эти годы были достаточными для накопления мудрости, так как я еще не так стар, но их хватило для правильной оценки накопленного опыта", - добавил политик.

Отметим, что…

Михаил Саакашвили возглавлял Грузию во время вооруженной интервенции России в августе 2008 г., поэтому его заявление выглядит как минимум странным.

С другой стороны, слова политика можно расценить как осторожность, призванную не отпугнуть потенциального избирателя в преддверии парламентских выборов.

Что было ранее?

7 сентября лидер грузинского оппозиционного объединения "Сила в единстве" Григола Вашадзе заявил о выдвижении кандидатуры Михаила Саакашвили на пост премьер-министра страны.

В этот же день глава Нацсовета реформ Украины подтвердил свое желание возглавить грузинское правительство. В ответ власти Грузии пообещали встретить Саакашвили и обеспечить ему самое лучшее тюремное питаниев в стране.