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Мосийчук передумал идти в Раду. "Причина" поражает - ВИДЕО

08:46
Мосийчук передумал идти в Раду. Названа причина - ВИДЕО - фото 1
Мосийчук передумал идти в Раду. Названа причина - ВИДЕО

Экс-радикал Игорь Мосийчук резко передумал идти в нардепы.

Мосийчук объявил войну геям. И проиграл

Об этом он сообщил в Facebook.

"Я не собирался принимать участие в выборах на 94-м избирательном округе. После того, как я вышел из состава "Радикальной партии" Олега Ляшко из-за идеологических разногласий, из-за конфликта внутри команды, я планировал принимать участие в досрочных парламентских выборах на своей родной Полтавской области», - заявил Мосийчук.

И назвал причину снятия своей кандидатуры.

"Но из-за того, что РП выставила на одном из округов человека, которого я очень уважаю - Гребенковского городского голову Виталия Колесниченко, из-за того, что я на другом 148 округе занимался и готовил округ под выборы Игоря Линчевского, которого должна была выдвигать "Радикальная партия", я одобрил решение не принимать участия в досрочных парламентских выборах вообще", - добавил политик.

И призвал голосовать за кандидата от "Слуги народа" Александра Дубинского.

"Я снимаюсь с выборов и прошу жителей Василькова…., Обухова 21 июля сделать свой верный выбор - отдать свой голос за Александра Дубинского. Не потому что я разделяю его взгляды – наоборот, я являюсь его идеологическим оппонентом", - заявил Мосийчук и аргументировал свой призыв борьбой с другом Порошенко Игорем Кононенко, который якобы пытается избежать уголовной ответственности с помощью депутатского мандата.

Отметим, что ранее гражданские активисты опубликовали рейтинг самых бесполезных нардепов Рады 8-го созыва. Как и ожидалось, туда вошел и Игорь Мосийчук. Возможно, мы даже будем по нему скучать (на самом деле нет – прим. ред). Коррупционные скандалы, заточение, блокировки трибун, драки и борьба с ЛГБТ и Супрун – вот наверное и все, чем запомнится этот политик.

Как знать, может Рада и станет лучше без него.

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Игорь Мосийчук Выборы в Раду 2019 Радикальная партия Ляшко Новости Украина
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