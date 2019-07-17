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Кандидата в нардепы нашли мертвым. Что произошло?

09:52
Кандидата в нардепы нашли мертвым. Что произошло? - фото 1
Кандидата в нардепы нашли мертвым. Что произошло?

Во вторник, 16 июля, в Первомайске Николаевской области обнаружили тело одного из кандидатов в нардепы. У него прострелена голова.

В Херсоне кандидат сбежала из Оппблока. И пошла в "За життя"

Жертвой пули оказался член Оппоблока Василий Мосякин. Основная версия ЧП – самоубийство. Однако однопартиец покойника Александр Вилкул немного иного мнения.

"Мы не верим, что мог быть даже намек на самоубийство. Я обращаюсь к президенту и Министерству внутренних дел взять под контроль за четыре дня до выборов убийство кандидата", - заявил политик.

Кандидата в нардепы нашли мертвым. Что произошло? - фото 184368

Василий Мосякин

На данный момент ведется следствие. В "помощь" полиции оппоблоковцы пообещали создать свою группу для выяснения обстоятельств дела.

Напомним, киевлянин пошел на Atlas Weekend и повесился.

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