Кандидата в нардепы нашли мертвым. Что произошло?
Кандидата в нардепы нашли мертвым. Что произошло?
Во вторник, 16 июля, в Первомайске Николаевской области обнаружили тело одного из кандидатов в нардепы. У него прострелена голова.
Жертвой пули оказался член Оппоблока Василий Мосякин. Основная версия ЧП – самоубийство. Однако однопартиец покойника Александр Вилкул немного иного мнения.
"Мы не верим, что мог быть даже намек на самоубийство. Я обращаюсь к президенту и Министерству внутренних дел взять под контроль за четыре дня до выборов убийство кандидата", - заявил политик.
Василий Мосякин
На данный момент ведется следствие. В "помощь" полиции оппоблоковцы пообещали создать свою группу для выяснения обстоятельств дела.
Напомним, киевлянин пошел на Atlas Weekend и повесился.
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