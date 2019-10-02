С коммуникацией у президента, конечно, беда

Команда президента не выстроила коммуникацию со СМИ / Пресс-служба президента

Журналистка Нового времени Кристина Берлинских констатирует провалы работы Офиса президента Зеленского и его пресс-службы на примере информирования общественности о подписании Формулы Штайнмайера. Непрофессионализм команды Зе только подыгрывает русской пропаганде.

С коммуникацией у президента, конечно, беда.

О подписании формулы Штайнмайера в Украине узнали из российского ТАСС. Несколько часов страна живет с этой новостью, не зная верить ей или нет. И скорее ей не верят, чем верят. Ведь, к счастью, в Украине многие уже научились не верить российским пропагандистским СМИ или хотя бы сомневаться в достоверности информации.

В 18.00 анонс срочного брифинга президента. Сам брифинг в 19.00.

За этот час все начинают догадываться, что российские СМИ в этот раз, скорее всего, не соврали. Но люди всё равно сомневаются, брифинг же без темы.

Выходит пресс-секретарь, президент шутит по поводу, не толкает ли она никого? Это вообще не смешно! Когда журналисты неделю пишут коллективные письма, заявляя о том, что физически отталкивать журналистов пресс-секретарю недопустимо, вместо извинений, им в лицо - приколы.

Поведение пресс-секретаря даже на этой пресс-конференции - катастрофа. Что означают слова пресс-секретаря, журналисты задавайте вопросы по теме? А какая была тема? Где об этом почитать? Да и по теме сколько уточняющих вопросов могли задать журналисты? 3?

За 10-15 минут брифинга, президент мало, что объяснил по ТОЙ самой теме. Вопросов теперь больше, чем раньше.

Общество должно просто поверить, что всё будет хорошо? При этом, мы, журналисты, должны простым языком объяснить обществу, что означает формула Штайнмайера, не услышав подробных объяснений на пресс-конференции от первого лица?

Что можно было сделать?

- догадаться, что русские сразу же сольют информацию в СМИ, не ждать их и выпустить срочную новость с комментариями. Или новости о встрече в Нормандском формате тоже на ТАСС теперь искать?

- на брифинге четко перечислить те самые "красные линии", которые Украина никогда не переступит. Их же уже называл Пристайко на брифинге YES, это не секрет (забрать его шпаргалку и повторить).

- объяснить этапность процесса. Ведь ДО применения формулы Штайнмайера может пройти множество лет. Объясните людям, что будет ДО формулы. Про безопасность в первую очередь (об этом же уже тоже говорили, повторите снова и снова. Ну не засыпают и не просыпаются читатели и зрители с мыслями об этой формуле). Вы же хотите, чтобы общество это как-то приняло? Объясняйте снова и снова.

В Нью-Йорке, когда был брифинг Зеленского и Трампа, никто не отчитывал СМИ. Журналисты кричали, перебивали, задавая вопросы, уточняли, повторялись. Президенты, хоть и кривились, но на них отвечали. И ничего, и Трамп, и Зеленский как-то выстояли. Это нормально, объяснять сложную тему и отвечать на воспросы.

Я не говорю про саму формулу, нужна она или нет. Но с коммуникацией по этой теме точно проблемы.

Пост Кристины Бердинских на фейсбуке: