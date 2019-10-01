Нет капитуляции: активисты стянулись к офису президента (ФОТО)

Не уставшие от войны считают "формулу Штайнмайера" капитуляцией

Вечером во вторник, 1 октября, на Майдан Независимости и на Банковую пришли несколько тысяч человек с требованием не допустить официального подписания "дорожной карты" по имплементации соглашений, которые включает в себя "формула Штайнмайера".

Представители "Национального корпуса", "Нацдружин", С14 и других организаций отреагировали на результаты сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы абсолютно однозначно.

Параллельно с ними на протест вышли и рядовые украинцы, которые "не устали от войны", а также ветераны войны, не состоящие в общественных организациях.

На Майдане Независимости собрались представители Европейской солидарности, а также другие патриоты и поддерживающие курс Петра Порошенко граждане.

Требования активистов заключаются в том, чтобы президент Зеленский все же не допустил капитуляции Украины.

- Никаких Минских соглашений и "формул Штайнмайера" Украина выполнять не будет. Что бы там ни рассказывал Зеленский на пресс конференции. Потому что это - сдача национальных интересов и продолжение войны на поколения и поколения украинский. Всех патриотов призываю идти в Офис президента. Судьбу страны должен творить не презедент, а нация. Встретимся на Банковой, - написал на своей странице в Facebook лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок перед движухой.

Согласование "формулы Штайнмайера", которая обязует Украину согласиться с особым статусом "ДНР" и "ЛНР" в составе нашей страны, но при этом не предусматривает вывод российских войск и вообще какой-либо ответственности России, пришедшие на Банковую называют не иначе как "капитуляцией".

Напомним, согласованный сегодня в Минске текст покладут на подпись лидерам стран "нормандской четверки". Предусматривает он получение ОРДИЛО особого статуса сразу после закрытия избирательных участков на внеочередных местных выборах.

При этом существуют и договоренности о приостановке активных боевых действий и разведении сил и средств от линии фронта. Однако, судя по последним тенденциям, выборы могут состояться даже не смотря на обстрелы со стороны террористов.

Более того, проведение избирательной кампании на территории, которую контролирует Россия, не может быть адекватным. Особенно с учетом тотального недопуска к работе украинского телевидения и промывания мозгов пропагандой мирным жителям в течение пяти лет.