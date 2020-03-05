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"Нет результата — до свидания": Зеленский "попрощался" с Рябошапкой

18:20
"Нет результата — до свидания": Зеленский попрощался с Рябошапкой - фото 1
"Нет результата — до свидания": Зеленский попрощался с Рябошапкой

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал генерального прокурора Руслана Рябошапку за низкую эффективность работы.

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Об этом сообщает "Новое время".

"Мы с ним прошли долгий путь с предвыборной кампании. Но мое личное мнение очень простое: нет результата — не должен занимать место. Я, президент, ставлю себе то же самое. Какие бы мы ни были хорошие и с хорошими пожеланиями, глазами, шагами и открытым сердцем. Если нет результата — до свидания. Мало того, мне кажется, что справедливо — если ты сам об этом говоришь", - заявил президент, отметив определенные таланты Рябошапки.

"Я действительно считаю, что Руслан (Рябошапка – прим. ред.) - хороший специалист, но я считаю, что он не показал результат", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, 3 марта народные депутаты Украины внесли в Верховную Раду проект постановления об увольнении главы Офиса генерального прокурора Руслана Рябошапки. Документ поддержали 227 депутатов.

Сутками позже профильный комитет Рады одобрил отставку главы ГПУ. 5 марта этот вопрос будет вынесен на повестку дня.

Отметим, что отстранение Рябошапки напрямую связано с мотивами и действиями олигарха Игоря Коломойского. Подконтрольные ему депутаты всеми силами стараются убрать неудобную фигуру, мотивируя это разными поводами. Так, ранее Александр Дубинский написал в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский очень недоволен работой главы ОГУ из-за "провальной работы по делам Порошенко" и "продажи уголовных дел". Подробнее об этом читайте здесь.

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Руслан Рябошапка Владимир Зеленский Офис генерального прокурора Новости Украина
Новое время
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