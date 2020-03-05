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"Я иду, иду, чтобы вернуться" - Рябошапка

19:34
Я не стал не чьим слугой - Рябошапка - фото 1
Я не стал не чьим слугой - Рябошапка

В четверг, 5 марта, генеральный прокурор Руслан Рябошапка выступил перед Верховной Радой Украины. И покинул заседание.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Свою речь глава ОГУ начал с заявления, что не знает какое сегодня будет принято решение, но "он догадывается". Постановление о своей отставке Рябошапка назвал манипуляцией и одной фразой подвел итог своей работы.

"Я не стал не чьим слугой. Я был и являюсь независимым. А независимого прокурора нельзя заставить - его можно только уволить. И я иду, иду чтобы вернуться", - подчеркнул генпрокурор и ушел из Рады, не став отвечать на вопросы депутатов.

Напомним, 3 марта народные депутаты Украины внесли в Верховную Раду проект постановления об увольнении главы Офиса генерального прокурора Руслана Рябошапки. Документ поддержали 227 депутатов.

Сутками позже профильный комитет Рады одобрил отставку главы ГПУ. 5 марта этот вопрос будет вынесен на повестку дня.

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Руслан Рябошапка Офис генерального прокурора Новости Украина
Без табу
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