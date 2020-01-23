Рябошапка открыл уголовное дело против Кивы из-за драки в ресторане

Киву могут посадить

После вчерашней стычки в центре Киева с участием одиозного нардепа от ОПЗЖ и ветерана Михаила Майнмана правоохранители открыли два уголовных производства. Менты, к лидеру которых Арсену Авакову приближён скандальный деятель, решили "возбудиться" против якобы обидчика Кивы.

В то же время в Офисе прокурора посчитали, что нарушил закон в ресторане "Мокко" именно Илья Кива.

Об этом в ОГП заявили на странице ведомства в Telegram:

"В среду, 22 января 2019 года, генеральный прокурор Руслан Рябошапка возбудил производство по факту нанесения телесных повреждений гражданину народным депутатом Украины по заявлению потерпевшего. Согласно заявлению, народный депутат Украины, находясь в одном из ресторанов Киева 22 января 2020, ударил потерпевшего головой в лицо".

Информация о правонарушении, которое соратник Авакова пояснил тем, что «наклонился к оппоненту, чтобы о чем-то его спросить», внесена в единый реестр досудебных расследований с квалификацией по части первой статьи 122 Уголовного кодекса Украины - "Умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести".

Чтобы Кива ответил за свой проступок, генпрокурору и его команде придётся неслабо потрудиться, особенно с учетом того, что "слуги народа" гибридно сняли с парламентариев неприкосновенность, но фактически лишь усилили ее.

Кроме того, прокурорам в деле однозначно будут противодействовать менты, судьи и другие представители системы, которые привыкли прикрывать своих и отмазывать виновных.

Так что агрессивному любителю проституток и онанизма вряд ли угрожает наказание за нападение на человека.

К слову, Кива уже не раз своими поступками доказывал, что опасен для общества. Он разгуливал по улице и спускался в метро с пистолетом напоказ, угрожал другим людям и вообще вёл себя вызывающе.