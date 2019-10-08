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Рябошапка назначил скандального СБУшника Трепака своим заместителем

10:40
Генерал Трепак - замглавы ГПУ - фото 1
Генерал Трепак - замглавы ГПУ

Бывший первый зам председателя Службы безопасности Виктор Трепак, который за годы работы на этой должности отметился невероятным обогащением, во вторник, 8 октября, стал замглавы ГПУ.

Сегодня на сайте генеральной прокуратуры появилась информация о подписании Русланом Рябошапкой указа о назначении зашкваренного СБУшника на топовую должность.

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Трепак работал в СБУ с 2000-го года, где прошел быстрый путь от рядового оперативника до коррупционера-рукоовдителя. В 2015-2016 году он возглавлял скандальное управление "К", занимающееся борьбой с коррупционными преступлениями. При этом обогащался на этой должности он слишком стремительно, чтобы можно было говорить о честном заработке.

Антикоррупционер стал известен тем, что ловил так называемых "бриллиантовых прокуроров", но потом слил их дело. Кроме того, Трепак передавал НАБУ "амбарную книгу Партии регионов". Правда, не для поимки преступников, а для использования находящейся в ней информации для подыгрывания американским политикам накануне выборов президента.

Согласно е-декларации, сам Трепак владеет лишь четвертью квартиры в Киеве, тогда как на его жену записаны квартира во Львове, дом в Сокольниках Львовской области, 25% в киевской квартиры, а также четыре земельных участка во Львовской области.

За прошлый год уволенный из СБУ генерал заработал больше 3 миллионов. И лишь 37 тысяч гривен из этой суммы пришлись на зарплату в академии СБУ и Львовского национального университета имени Франко.

В банке у нового зама генпрокурора полтора миллиона гривен, 18 тысяч евро и 25 тысяч долларов. Наличными Трепак хранит 58 тысяч долларов, 47 тысяч евро и 300 тысяч гривен.

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СБУ Руслан Рябошапка ГПУ Коррупция Новости Украина Виктор Трепак
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