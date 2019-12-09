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Русский певец MORGENSHTERN поизмывался над погибшими в Одессе – ФОТО, ВИДЕО

11:17
Русский певец MORGENSHTERN поизмывался над погибшими в Одессе – ВИДЕО - фото 1
Русский певец MORGENSHTERN поизмывался над погибшими в Одессе – ВИДЕО

В воскресенье, 8 декабря, российский певец Алишер MORGENSHTERN Валеев устроил "день крика" в Одессе. Ему не помешал национальный траур 8 декабря.

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Об этом написал блогер Сергей Стерненко в Facebook.

"Это гражданин РФ Алишер Тагирович Валеев. Исполнитель под псевдонимом Моргенштерн. Вчера он выступал в Одессе, в клубе Палладиум. Да, у нас во время войны до сих пор ездят в Украину россияне призывного возраста. Да, они до сих пор зарабатывают на украинцах", - заявил блогер и рассказал, как российский певец поизмывлся над погибшими.

Русский певец MORGENSHTERN поизмывался над погибшими в Одессе – ФОТО, ВИДЕО - фото 192494

"Вчера был день траура по жертвам пожара в одесском институте. "Клуб концерт не отменил. Это российское чучело тоже не отменило выступление. И сказало "я считаю, что день траура это просто показуха, просто показуха. Давайте устроим вместо дня траура день, бл ** ь, крика ", - добавил блогер.

Позже певец похвастался своим заработком за одесский концерт. Соответствующее видео он выложил в в Инстаграм.

"Одесса мама, ассалам алейкум, ё*аный рот!!", - кричал рэпер в бассейне.

Русский певец MORGENSHTERN поизмывался над погибшими в Одессе – ФОТО, ВИДЕО - фото 192496

Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. Несмотря на эвакуацию, без жертв не обошлось. На данный момент подтверждена гибель 12 человек, еще 9 находятся в больнице. Предполагаемой причиной ЧП стало возгорание проводки, которую не меняли с 60-х гг.

Русский певец MORGENSHTERN поизмывался над погибшими в Одессе – ФОТО, ВИДЕО - фото 192497

5 декабря президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину провести проверки пожарной безопасности всех мест массового пребывания людей.

8 декабря был объявлен день памяти жертв одесской трагедии.

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