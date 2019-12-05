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Осмеяние похорон Героя Украины: Cosmopolitan попросил "прощения"

10:00
Осмеяние похорон героя АТО: Cosmopolitan попросил прощения - фото 1
Осмеяние похорон героя АТО: Cosmopolitan попросил прощения

Намедни редактор Cosmopolitan Евгения Плихина высмеяла похороны героя АТО. В сети поднялся резонанс и издание поспешило принести извинения.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

"Бренд Cosmopolitan приносит соболезнования семьям и близким погибших героев и просит прощения за текст, опубликованный сегодня утром Евгенией Плихиной на ее личной странице. Данный текст не имеет отношения к позиции бренда и нам искренне жаль, что наша коллега совершила такой необдуманный поступок", - заявила редакция журнала в Facebook, не разъяснив, понесет ли Евгения Плихина какую-нибудь ответственность.

Осмеяние похорон Героя Украины: Cosmopolitan попросил 'прощения' - фото 192343

Напомним, редактор Cosmopolitan Ukraine Евгения Плихина высмеяла похороны
украинского военнослужащего, обозвав те "фестивальчиком" и "совком" Узнав о поднятом резонансе, работница СМИ удалила свое сообщение и написала "оправдание".

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