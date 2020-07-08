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Хотел взорвать цистерны с аммиаком: СБУ предотвратила серьезный теракт в Луганской области

15:00
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В среду, 8 июля, бойцы контрразведки Службы безопасности Украины и бойцы спецподразделения "Альфа" провели спецоперацию по задержанию завербованного ФСБшниками боевика.

Как заявили сегодня на официальной странице СБ в Facebook, боевик прибыл с территории "ЛНР" для подрыва двух цистерн с аммиаком в Северодонецке.

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По данным следствия, в момент задержания сотрудничавший с российскими спецслужбистами диверсант доставал из тайника два гранатомета РПГ-22, из которых он и собирался выстрелить в емкости с чрезвычайно опасным содержимым.

- Злоумышленник по заданию своих кураторов из РФ должен был взорвать цистерны с аммиаком емкостью 3500 тонн на территории ОАО "Северодонецкое объединение "Азот", - отметили в СБУ. - Задержанный является жителем временно оккупированного города Ровеньки. С 2014 года он участвовал в боевых действиях против украинских военных. Впоследствии был завербован представителями ФСБ РФ.

Хотел взорвать цистерны с аммиаком: СБУ предотвратила серьезный теракт в Луганской области - фото 202461

Террорист, которого взяли бойцы "Альфы", уже находился в розыске за нарушение двух статей уголовного кодекса. В данный момент следователи решают вопрос о сообщении ему подозрения в подготовке теракта.

Хотел взорвать цистерны с аммиаком: СБУ предотвратила серьезный теракт в Луганской области - фото 202462

В ближайшее время боевику изберут меру пресечения и он "уедет" на 15 лет в места не столь отдаленные. Правда, для этого необходимо, чтобы самые сердобольные служители Фемиды не отпустили путинского убийцу на свободу. Или же чтобы он не был отправлен на подконтрольную русским территорию по обмену.

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