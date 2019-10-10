Русские пять раз обстреливали район Золотого, откуда ВСУ хотят отступать

Боевики обстреливают позиции ВСУ в районе Золотого

Пока Москва твердит о необходимости выполнения договорённостей, вторя стандартную мантру об "ихтамнетах", террористы регулярно нарушают режимы перемирия.

Как сообщили в штабе ООС утром в четверг, 10 октября, в районе разведения сил и средств за минувшие сутки боевики лупили из минометов калибра 82мм, гранатометов различных калибров, а также стрелкового вооружения.

Всего на этот участок пришлось пять обстрелов. А в общем на линии фронта за сутки оккупанты совершили 24 обстрела, из-за чего получил ранения один защитник Украины.

В то же время в Офисе президента от своих намерений вывести войска не отказываются, утверждая, что "это будет безопасно".

Напомним, представители украинской власти накануне запланированного отступления заявили о том, что перемещать позиции будут лишь через неделю после полноценного соблюдения тишины у Золотого и Петровского.

В то же время уже 9 октября к блокпостам террористов приезжали наблюдатели ОБСЕ, которые заявили, что собираются следить за запланированным на среду разведением войск.

Как известно, в районе Золотого и Петровского ещё за месяц до договорённостей Зе команды с оккупантами боевики начали рыть новые траншеи. Аккурат в местах, которые позволят им сдвинуть линию фронта в сторону подконтрольных Украине городов.