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"Слуги народа" придумали поддержку разведения войск населением Золотого и Петровского

14:00
Депутаты уверены, что из Золотого надо отступать - фото 1
Депутаты уверены, что из Золотого надо отступать

Народные депутаты от пропрезидентской партии рассказывают о том, как жители пока еще свободных от оккупантов населенных пунктов "мечтают об отведении украинских военных на несколько километров".

Самое печальное, что такие байки травит не абы кто, а целый глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

Террористы не пустили наблюдателей к месту разведения войск

В ходе сегодняшнего брифинга никогда не бывавший ни в Золотом, ни в Петровском, ни в принципе на фронте, муж одноклассницы Зеленского рассказывал журналистам о том, каким полезным может быть отведение войск даже при регулярных обстрелах со стороны террористов.

При этом аргументировал он необходимость отхода ВСУ "поддержкой местных жителей", ссылаясь на абсолютно пророссийскую информационно-пропагандистскую акцию. Как известно, вчера оккупанты сумели беспрепятственно завезти в Золотое около 100 человек из числа "граждан" ОРДиЛО. Под видом местных жителей они устроили пикет с рассказами о "стреляющих украинских солдатах" и о "необходимости заканчивать войну".

- Местное население поддерживает разведение войск. Все хотят мира, хотят вернуться к нормальной жизни. Для нас интересы людей стоят на первом месте и никаких рисков для жителей разведение не несет, - радостно объявил Завитневич.

В то же время секретарь комитета ВР Роман Костенко подчеркнул, что подготовка к отступлению бойцов ООС продолжается, но проводить его будут только после недельной "тишины".

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