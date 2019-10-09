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Русские поставили новые условия для "нормандской встречи"

08:40
Боевики требуют отступления ВСУ, хотя сами уходить с позиций не намерены - фото 1
Боевики требуют отступления ВСУ, хотя сами уходить с позиций не намерены

Представитель страны-террориста в ОБСЕ Александр Лукашевич заявил о том, что столь желаемых для Зеленского переговоров с участием президентов Франции, России и канцлера Германии не будет. До тех пор, пока Киев не выполнит дополнительные условия Кремля.

С новыми требованиями, которые оккупант назвал поручениями, агрессор выступил во вторник, 8 октября.

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По его словам, открыть путь для нового саммита "нормандской четвёрки" может "выполнение Украиной ряда поручений":

- Будущая встреча лидеров Украины, РФ, Франции и Германии напрямую зависит от Украины, которая должна имплементировать подписанную 1 октября «формулу Штайнмайера». Перспектива же саммита будет понятна после подтверждения со стороны ОБСЕ отхода украинских военных в Золотом и Петровском.

В других случаях, как утверждает оккупант, "встреча будет ненужной".

Напомним, 7 октября по приказу Зеленского украинские военные должны были отойти от своих оборудованных позиций, но из-за обстрелов со стороны оккупантов разведение отложили. В ответ на провокации украинская сторона заявила, что готова подождать еще 7 дней до новой попытки урегулирования ситуации. Иначе ВСУ вынуждены будут принять меры.

Формула Штайнмайера, как известно обязует Украину согласиться с особым статусом "ДНР" и "ЛНР" в составе нашей страны, но при этом не предусматривает вывод российских войск и вообще какой-либо ответственности России.
 
 
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