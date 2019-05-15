Русские по приказу Кремля скосплеили Майдан и получили от спецназа

08:40 15 мая,

Русские знают, как слить любой протест и отправить быдло в стойло

Вот уже несколько дней в Екатеринбурге продолжается акция протеста жителей против строительства очередной церкви в местном парке. Причём митинг этот очень показателен.

С самого начала любители погулять по скверу у театра драмы взбунтовались против стройки храма, которую затеял олигарх Игорь Алтушкин. Ему церквушка очень нужна, ведь Гундяев за ее возведение отпустит грехи. Правда, это не поможет из-за неканоничности РПЦ, но русские об этом почему-то не думают.

Впрочем, речь вообще не о признании русских раскольников Константинополем. Дело в том, что к неожиданности абсолютно всех против церкви выступили недовольные рабы из числа простых жителей ЕКБ. И началась вакханалия. Поскольку разборки проходили на местном уровне без участия путинского режима, поначалу все происходило без ментов. Титушки от бизнесмена противостояли митингующим, но безуспешно. Затем же события начали развиваться достаточно стремительно, а протест приобрёл достаточно серьезный характер для того, чтобы на него обратили внимание в Москве.

Чтобы дискредитировать обнаглевший плебс, в Екатеринбург завезли Навального. В качестве символа внешнего врага. В штабе "оппозиционера" активно призывали людей выходить на улицы, чем и слили всю суть протеста.

С приездом "агентов госдепа" от Навального митинг превратился в настоящий косплей Майдана: с криками "кто не скачет, тот за храм", протестующие быстро превратились для горожан в предателей родины и были побиты ОМОНом.

Стройплощадка превратилась в место кровавого побоища, а 20 человек из числа бунтарей присядут если не на пару лет, то на пару бутылок точно. А показательно в этой акции то, как быстро в РФ дискредитируют протесты, чтобы потом без какой-либо жалости их придушить.