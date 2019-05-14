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Русский "мент" подорвался на самогонном аппарате

14 мая, 21:25
Русский «мент» подорвался на самогонном аппарате - фото 1
Русский «мент» подорвался на самогонном аппарате

В России произошла очередная трагедия: там подорвался самогонный аппарат. И сотрудник ФСИН вместе с ним.

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Об этом сообщают РосСМИ.

Инцидент произошел в городке Гусиноозерск, Бурятия. Сотрудник ФСИН Александр Третьяков в домашних условиях героически изготавливал спирт. Но самогонный аппарат был очень законопослушным и взорвался. Результат печален: мужчина получил 70 % ожогов тела. Семья (дочь и жена - прим. ред) горе самогонщика не пострадала.

ФСИНовца уже госпитализировали в Москву. Ведется следствие. Надеемся, хоть тут не обнаружат украинский или американский след.

Напомним, Россия издревле славится своим гуманизмом, терпимостью и миролюбием… в параллельном мире. На днях в "запоребрике" приключился очередной курьезный случай: там "расстреляли" заключенного из арбалета. И все ради сьемок клипа.

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