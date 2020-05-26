Русские наемники сбежали из Ливии (ВИДЕО)

Русских наемников вывезли из Ливии

После того, как турецкие войска несколько недель кряду утюжили российских "ихтамнетов" в Ливии, наемники из ЧВК "Вагнера" массово начали сбегать из страны. Около 1500 убийц Кремля на днях в срочном порядке эвакуировали из страны.

Как объявил мэр ливийского города Бани-Валид Салем Алайван, после наступления правительственных сил при поддержке турков на линии фронта, остатки террористических бандформирований из РФ бежали.

Затем из Москвы прислали семь грузовых самолетов с боеприпасами и вооружением для мятежников. Затем три борта приняли выживших в бойне наемников и эвакуировали их из Ливии. Некоторые лайнеры улетали забитые "грузом 200".

По некоторым данным, сбежали из зоны боевых действий около 1500 российских головорезов, тогда как около 500 человек были уничтожены.

#Ливия. Наемники #Хафтара бегут под ударами наступающих сил войск действующего правительства Ливии и бросают военную технику. Очередной танк, брошенный хафтаровцами при бегстве pic.twitter.com/4U25U36s01 — Kavkaz Center (@newkc14) April 18, 2020

Этот факт свидетельствует о том, что силы "ихтамнетов" были фактически под угрозой полного уничтожения войсками Эрдогана и правительства Ливии. Так что поддерживаемый Путиным генерал Халифа Хафтар, судя по всему, захватить власть в стране так и не сможет.

Как известно, действовали в Ливии российские наемники практически в открытую еще с января, когда Путин в свойственной для себя издевательской манере рассказывал о том, что "если в Ливии и есть россияне, то они не представляют интересов российского государства".

При этом убийцы из ЧВК "Вангера", как известно, просто так в командировки не катаются - их отправляют по заданию Москвы в виде ихтамнетов для решения проблем российского диктатора и для его заработка.

Изменили ход войны за власть вмешательство турецких сил и поставки ударных беспилотников Bayraktar TB2. Показавшие свою эффективность в Сирии "птички" начисто разбили хваленые российские системы ЗРК, а также подорвали боевую мощь мятежников и наемников.