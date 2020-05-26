Владимир Зеленский Досье Карантин в Украине война на Донбассе

Русские наемники сбежали из Ливии (ВИДЕО)

13:20
Русских наемников вывезли из Ливии - фото 1
Русских наемников вывезли из Ливии

После того, как турецкие войска несколько недель кряду утюжили российских "ихтамнетов" в Ливии, наемники из ЧВК "Вагнера" массово начали сбегать из страны. Около 1500 убийц Кремля на днях в срочном порядке эвакуировали из страны.

Как объявил мэр ливийского города Бани-Валид Салем Алайван, после наступления правительственных сил при поддержке турков на линии фронта, остатки террористических бандформирований из РФ бежали.

В ООН впервые документально подтвердили участие ЧВК "Вангера" в войне в Ливии

Затем из Москвы прислали семь грузовых самолетов с боеприпасами и вооружением для мятежников. Затем три борта приняли выживших в бойне наемников и эвакуировали их из Ливии. Некоторые лайнеры улетали забитые "грузом 200".

По некоторым данным, сбежали из зоны боевых действий около 1500 российских головорезов, тогда как около 500 человек были уничтожены.

Этот факт свидетельствует о том, что силы "ихтамнетов" были фактически под угрозой полного уничтожения войсками Эрдогана и правительства Ливии. Так что поддерживаемый Путиным генерал Халифа Хафтар, судя по всему, захватить власть в стране так и не сможет.

Как известно, действовали в Ливии российские наемники практически в открытую еще с января, когда Путин в свойственной для себя издевательской манере рассказывал о том, что "если в Ливии и есть россияне, то они не представляют интересов российского государства".

При этом убийцы из ЧВК "Вангера", как известно, просто так в командировки не катаются - их отправляют по заданию Москвы в виде ихтамнетов для решения проблем российского диктатора и для его заработка.

Изменили ход войны за власть вмешательство турецких сил и поставки ударных беспилотников Bayraktar TB2. Показавшие свою эффективность в Сирии "птички" начисто разбили хваленые российские системы ЗРК, а также подорвали боевую мощь мятежников и наемников.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новости Ливия война Россия ЧВК Вагнера терроризм Владимир Путин Мир
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Пожар в Александровской больнице не был случайностью - фото 1
В Александровской больнице Киева произошел пожар, главврач заявляет о поджоге (ФОТО)
09:20
В ЕС не доверяют Украине в плане коронавируса - фото 1
Евросоюз внес Киев в список городов, которые нежелательно посещать из-за COVID-19
08:00
Фракция "Батькивщины" вышла из карантина: Она не пробыла на нем и неделю - фото 1
Фракция "Батькивщины" вышла из карантина: Она не пробыла на нем и недели
Вчера, 15:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
И повсюду тлеют пожары - равноправный член топ-10 от Без Табу - фото 1
Что посмотреть во время карантина: Лучшие новые сериалы 2020 года
24 мая, 18:00
Росія під виглядом акції пам'яті героїв Другої світової намагається зберегти свій вплив - фото 1
Побєдобєсіє: Як Росія намагається зберегти вплив в Україні
09 мая, 17:29
На Берлин? - фото 1
Королевство кривых зеркал. День Победы как праздник германофобии в России
09 мая, 17:20