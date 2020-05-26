Русские наемники сбежали из Ливии (ВИДЕО)
После того, как турецкие войска несколько недель кряду утюжили российских "ихтамнетов" в Ливии, наемники из ЧВК "Вагнера" массово начали сбегать из страны. Около 1500 убийц Кремля на днях в срочном порядке эвакуировали из страны.
Как объявил мэр ливийского города Бани-Валид Салем Алайван, после наступления правительственных сил при поддержке турков на линии фронта, остатки террористических бандформирований из РФ бежали.
Затем из Москвы прислали семь грузовых самолетов с боеприпасами и вооружением для мятежников. Затем три борта приняли выживших в бойне наемников и эвакуировали их из Ливии. Некоторые лайнеры улетали забитые "грузом 200".
По некоторым данным, сбежали из зоны боевых действий около 1500 российских головорезов, тогда как около 500 человек были уничтожены.
Этот факт свидетельствует о том, что силы "ихтамнетов" были фактически под угрозой полного уничтожения войсками Эрдогана и правительства Ливии. Так что поддерживаемый Путиным генерал Халифа Хафтар, судя по всему, захватить власть в стране так и не сможет.
Как известно, действовали в Ливии российские наемники практически в открытую еще с января, когда Путин в свойственной для себя издевательской манере рассказывал о том, что "если в Ливии и есть россияне, то они не представляют интересов российского государства".
При этом убийцы из ЧВК "Вангера", как известно, просто так в командировки не катаются - их отправляют по заданию Москвы в виде ихтамнетов для решения проблем российского диктатора и для его заработка.
Изменили ход войны за власть вмешательство турецких сил и поставки ударных беспилотников Bayraktar TB2. Показавшие свою эффективность в Сирии "птички" начисто разбили хваленые российские системы ЗРК, а также подорвали боевую мощь мятежников и наемников.