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В ООН впервые документально подтвердили участие ЧВК "Вангера" в войне в Ливии

08:00
Присутствие русских вояк в Ливии задокументировали - фото 1
Присутствие русских вояк в Ливии задокументировали

Факт присутствия сотен российских наемников и спецназовцев в охваченной войной стране в Северной Африке официально зарегистрировали в Организации Объединенных Наций. Впрочем, на сей раз дело может зайти дальше глубокой обеспокоенности со стороны дипломатов.

В четверг, 7 мая, служащие ООН представили Комитету по санкциям Совета безопасности доклад по ситуации в Ливии.

Ливия обвинила наемников Путина в использовании химического оружия

В документе указано, что русские переправили от 800 до 1200 наемников, принадлежность которых к путинской ЧВК "Вагнера" документально зафиксировали.

Отправленные Кремлем боевики, как утверждают дипломаты, занимаются поддержкой наступления командующего Ливийской национальной армией, генерала генерала Халифа Хафтара в Ливии. Последний решил при помощи Путина и главарей других бандформирований захватить власть в стране и пошел войной против своего же правительства.

"Российские наемники в Ливии обеспечивают техническую поддержку по ремонту военной техники, участвуют в боевых операциях и в так называемых операциях влияния", - сказано в документе.

Примечательно, что действуют российские наемники практически в открытую еще с января, когда Путин в свойственной для себя издевательской манере рассказывал о том, что "если в Ливии и есть россияне, то они не представляют интересов российского государства". Но при этом убийцы из ЧВК "Вангера" просто так в командировки не катаются - их отправляют по заданию Москвы в виде ихтамнетов для решения проблем российского диктатора и для его заработка.

Сумеют ли в ООН наложить на русских санкции за вмешательство в дела другого государства, а также за совершенные по заказу Путина военные преступления, неизвестно.

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ООН Ливия Совбез ООН терроризм Владимир Путин ЧВК Вагнера военные преступления Новости Мир
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