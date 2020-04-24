Русские хотят отправить "гумконвой" в Киев

Русские хотят спасать попов из лавры

Российские террористы пытаются протащить в штаб ФСБшников в рясах - Киево-Печерскую лавру - совершенно не нужные попам маски, антисептики и медпрепараты. Что еще намерены перевезти оккупанты в грузовиках, неизвестно. Но наверняка в "гумконвой" постараются засунуть что-то из запрещенного.

О намерениях русских отправить груз из России в Киев заявила в пятницу, 24 апреля, омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, называющая себя уполномоченным по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к украинским властям с просьбой помочь доставить гумконвой в лавру.

Почему у оккупантов хватает совести апеллировать к нашей стране после развязанной войны и диверсий по распространению коронавируса, понять сложно. Впрочем, ни один русский гуманитарный конвой не был таковым, поскольку под видом помощи людям террористы засылают в другие страны или боеприпасы, или своих разведчиков.

Непонятна и необходимость в средствах защиты для отрицающих болезнь священников, ведь они сами же утверждали, что спасением от болезни должны быть молитвы.

"По словам Москальковой, россияне собрали две тонны лекарств, дезинфицирующих средств, масок, перчаток и других средств для борьбы с коронавируса. Я получила обращение от омбудсмена РФ, но это вопрос к Министерству социальной политики. Я не решаю такие вопросы, а только контролирую соблюдение прав", - отметила Денисова.

Напомним, по состоянию на сегодня в Украине официально заразились коронавирусом 7647 человек. 193 болезни закончились летально, а 601 пациент выздоровел.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.