Владимир Зеленский Выборы президента 2019 война на Донбассе

Вызов Зеленского на дебаты: реакция сети – МЕМЫ

09:00
Сеть отреагировала на вызов Зеленского - фото 1
Сеть отреагировала на вызов Зеленского

Вечером 3 апреля Команда Зе пошла в массированное наступление: Владимир Зеленский вызвал Порошенко на дебаты. В шоке были все: мы, страна, президент и весь интернет. Во что это вылилось? В шутки и мемчики, конечно. Собрали для вас лучшие из них.

Многие не могли не признать креативности Команды Зе. Даже сторонники Порошенко были ошарашены таким ходом.

Зеленский в ультимативной форме забил стрелку Порошенко на "Олимпийском" (ВИДЕО)

Многоходовочка же!

Вызов Зеленского на дебаты: реакция сети – МЕМЫ - фото 178712
Ожидается огромный аншлаг.
Вызов Зеленского на дебаты: реакция сети – МЕМЫ - фото 178713
Фанаты комика не сдерживают эмоций.
Вызов Зеленского на дебаты: реакция сети – МЕМЫ - фото 178714
Участники дебатов тоже.
Вызов Зеленского на дебаты: реакция сети – МЕМЫ - фото 178718
Но что-то может пойти не так.
Вызов Зеленского на дебаты: реакция сети – МЕМЫ - фото 178720
Вообще не так.
Вызов Зеленского на дебаты: реакция сети – МЕМЫ - фото 178723
Или того хуже.
Вызов Зеленского на дебаты: реакция сети – МЕМЫ - фото 178721
Но многие граждане уже в предвкушении дуэли.
Вызов Зеленского на дебаты: реакция сети – МЕМЫ - фото 178719

Скоро. На НСК "Олимпийский".

Вызов Зеленского на дебаты: реакция сети – МЕМЫ - фото 178722
Но это не точно.
Напомним, в БПП с юмором отреагировали на ультиматум Зеленского.
 
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