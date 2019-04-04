Вызов Зеленского на дебаты: реакция сети – МЕМЫ
Сеть отреагировала на вызов Зеленского
Вечером 3 апреля Команда Зе пошла в массированное наступление: Владимир Зеленский вызвал Порошенко на дебаты. В шоке были все: мы, страна, президент и весь интернет. Во что это вылилось? В шутки и мемчики, конечно. Собрали для вас лучшие из них.
Многие не могли не признать креативности Команды Зе. Даже сторонники Порошенко были ошарашены таким ходом.
Многоходовочка же!
Ожидается огромный аншлаг.
Фанаты комика не сдерживают эмоций.
Участники дебатов тоже.
Но что-то может пойти не так.
Вообще не так.
Или того хуже.
Но многие граждане уже в предвкушении дуэли.
Скоро. На НСК "Олимпийский".
Но это не точно.
Напомним, в БПП с юмором отреагировали на ультиматум Зеленского.
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