Вызов Зеленского на дебаты: реакция сети – МЕМЫ

Сеть отреагировала на вызов Зеленского

Вечером 3 апреля Команда Зе пошла в массированное наступление: Владимир Зеленский вызвал Порошенко на дебаты. В шоке были все: мы, страна, президент и весь интернет. Во что это вылилось? В шутки и мемчики, конечно. Собрали для вас лучшие из них.

Многие не могли не признать креативности Команды Зе. Даже сторонники Порошенко были ошарашены таким ходом.

Многоходовочка же!

Ожидается огромный аншлаг.