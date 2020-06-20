Тищенко не смог назвать количество нардепов в Раде – смешное ВИДЕО

Тищенко не смог ответить, сколько нардепов в Раде – смешное ВИДЕО

"Слуга народа" Николай Тищенко вляпался в дикий конфуз, не сумев ответить, сколько нардепов работает в Верховной Раде Украины.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Инцидент произошел во время эфира "Апостроф TV". Услышав вопрос ведущей, политик не растерялся и попытался угадать. Сперва он сократил количество народных избранников до 200 человек, но позже спохватился и дал ответ более близкий к истине, но все же неверный – 405.

"Видите, уже и памяти нет. Они (депутаты – прим. ред.) приходят, уходят", - попытался оправдаться "слуга народа".

Отметим, что за последнее время Николай Тищенко уже далеко не первый раз становится героем новостей. Так, весной 2020 г. стало известно, что ресторан "Велюр", принадлежащий "ревизору", грубо нарушает правила карантина.

Однако пристальное внимание СМИ не смутило "слугу народа" и он продолжил работу на "благо" своей репутации. В июне сеть облетело фото песочницы, переполненной песком по его инициативе.

К слову сказать, таким образом политик пытался завоевать благосклонность столичного избирателя. Как можно догадаться, получилось не очень.