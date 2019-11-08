Ярослав Дубневич Владимир Зеленский война на Донбассе

Рост обстрелов не мешает: в ОБСЕ объявили о начале отступления ВСУ в Петровском

15:00
Уже завтра украинские военные будут выходить из Петровского - фото 1
Уже завтра украинские военные будут выходить из Петровского

За деньги уверовавший в дружбу с русскими ватничек из ОБСЕ Мартин Сайдик объявил об имплементации стремлений Зеленского выводить войска с Донбасса в Петровском. Покинут свои позиции защитники Украины уже в субботу, 9 ноября.

Сегодня специальный представитель председателя ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе заявл о том, что уже завтра в полдень начнется очередной акт трагикомедии под названием "разведение сил и средств" на Донбассе.

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- Трехсторонняя контактная группа с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины согласовала эту дату, - отметил Сайдик.

В штабе Операции объединенных сил еще вчера говорили о том, что последний обстрел в Петровском оккупанты якобы совершили еще 30 октября. Правда, после высказывания направленных на ублажение Путина инициатив Зеленского руководители военных структур перестали оценивать риски и фиксировать нарушения режима "тишины" на Донбассе в "нужных" зонах.

Более того, намерения отвести ВСУ со своих позиций на недостаточно оборудованные участки проходит на фоне всерьез активизировавшихся обстрелов в других зонах линии фронта. Только лишь в результате вчерашних нарушений перемирий оккупантами погибли двое военнослужащих Вооруженных сил, а еще двое получили ранения.

Как известно, перед отводом войск в Золотом никакой недели перемирия оккупанты не придерживались. Обстрелы шли даже в ночь перед отступлением украинских воинов в поля на необустроенные позиции.

В штабе ООС и СЦКК факт ведения огня в сторону ВСУ зафиксировали, но это никак не повлияло на решение Зе команды отступать.

Более того, позже у Зеленского пояснили, что обстрелов "не было", ведь их не зафиксировали вечно слепые наблюдатели ОБСЕ. Оказывается, в Офисе президента теперь отталкиваются от показаний сотрудничающих с оккупантами международников, а не от данных Генштаба.

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