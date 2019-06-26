Русские стали больше "любить" Украину. После Зеленского

Россияне стали больше «любить» Украину. После Зеленского

Жители РФ немного потеплели к Украине после избрания президентом Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствуют данные "Левада-центр".

Согласно статистике, 6% опрошенных очень хорошо относятся к Украине, 32% - в основном хорошо, 29% - в основном плохо, очень плохо – 19%, 14% - не смогли ответить.

Для примера, еще в феврале месяце русские "любили" Украину на пару процентов меньше. С чем это связано - неизвестно. Умом Россию не понять.

Отметим, что в последние годы Украина регулярно оказывается в списке врагов России. Самой дружественной нацией, жители РФ традиционно называют белорусов.

Напомним, русские все еще любят Сталина. Согласно соцопросам, 51% жителей РФ позитивно относится к вождю, из которых 41 % уважает тирана, 4 % - восхищается диктатором, 6 % - ему симпатизирует.

В общей сложности около 70 % убеждены в положительной роли Сталина для истории страны. Однако не все так плохо: 8 % все еще ненавидят деспота; 26 % опрошенных как не любят, так и не презирают "вождя".