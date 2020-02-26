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Россия вторгнется в Беларусь – заявление

09:20
Россия вторгнется в Беларусь – глава СНБО - фото 1
Россия вторгнется в Беларусь – глава СНБО

Глава СНБО Алексей Данилов заявил о возможном вторжении России в Беларусь.

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Об этом он заявил в интервью Радио НВ.

"Причем эта угроза (вторжения - прим. ред.) со стороны Российской Федерации довольно мощная. Если они сейчас не смогут решить, условно говоря, "дипломатическим путем", как они сейчас постоянно подталкивают Беларусь к этому. Я не исключаю, что там также может быть вторжение. Заданием России является Европа, а Европа с Беларусью уже на границе", - рассказал политик.

Россия вторгнется в Беларусь – заявление - фото 196389

Алексей Данилов

Отметим, что в последнее время отношения между Беларусью и Россией действительно ухудшились. На данный момент страны все еще не договорились по нефтяному вопросу: с 1 января 2020 года Беларуский концерн "Белнефтехим" подтвердил прекращение поставок нефти из России из-за провала переговоров между РБ и российскими НК. Как результат, президент Беларуси Александр Лукашенко поручил найти замену сырью из РФ. Подробнее об этом читайте по ссылке.

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