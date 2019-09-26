Лукашенко "отправит" белорусов на Донбасс – заявление

Лукашенко "отправит" белорусов на Донбасс – заявление

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил ввести белорусских миротворцев на Донбасс.

Об политик заявил в интервью украинским СМИ.

"Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу. Хоть для меня это большая проблема ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, как хотите, но мы готовы закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон", - сказал Лукашенко.

В то же врямя, вырядившись в миротворческие одежды, Александр Лукашенко не признает очевидного: Крым-Украина. По его мнению, полуостров никогда не вернется законному владельцу.

"Мне кажется, нет. Этот вопрос закрыт раз и навсегда", - сказал лидер Беларуси.

Как бы там ни было, но на предложение Бацьки по Донбассу уже отреагировали в Кремле. В частности пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил следующее:

"Это новое предложение. Безусловно, в первую очередь, нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению, а участниками конфликта в данном случае являются, с одной стороны Киев, а с другой стороны самопровозглашенные республики".

Напомним, что ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко допустил возможность отправки миротворцев ООН на Донбасс. Но есть условие.