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Беларусь нашла замену российской нефти: Известны детали

20:20
Беларусь нашла замену российской нефти - фото 1
Беларусь нашла замену российской нефти

Беларусь закупила первую партию норвежской нефти Johan Sverdrup в объеме 80 тыс. тонн.

Беларусь возобновила экспорт нефти в Украину

Об этом сообщает "Интерфакс-Запад" со ссылкой на концерн "Белнефтехим".

"Для новополоцкого НПЗ "Нафтан" закуплена партия норвежской нефти в объеме 80 тыс. тонн, поставка через порт Клайпеда 22 января", - заявили в компании.

Напомним, с 1 января 2020 года Беларуский концерн "Белнефтехим" подтвердил прекращение поставок нефти из России. Данная ситуация сложилась из-за провала переговоров между РБ и российскими НК об условиях поставок нефти в новом году. Как результат, президент Беларуси Александр Лукашенко поручил найти замену сырью из РФ.

"Мы должны на практике посмотреть, во что это (альтернативный РФ импорт нефти – прим. ред.) выльется. А так братья с востока пугают, что это будет очень дорого. Мы также, не посчитав, не попробовав, думаем, что мы не справимся. Поэтому принято решение закупить, будь то азербайджанскую, саудовскую, норвежскую, американскую, - не важно какую, нефть, - по мировым ценам", - заявил президент Беларуси во вторник, 22 января.

Напомним, Россия запретила экспорт нефти в Украину.

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нефть Беларусь Россия Норвегия Новости Мир
Интерфакс Запад
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