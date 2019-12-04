Покушение на Соболева Владимир Зеленский война на Донбассе

Немецкие депутаты угрожают Украине последствиями из-за санкций против "Северного потока-2"

Вчера, 23:00
Немцы угрожают Украине из-за поддержки санкций против "Северного потока-2" - фото 1
Немцы угрожают Украине из-за поддержки санкций против "Северного потока-2"

В Бундестаге отреагировали на комментарий представителей украинского МИД о том, что наша страна постарается добиваться внедрения ограничительных мер против российского энергетического проекта "Северный поток-2". И сделали это в достаточно агрессивной манере.

В среду, 4 декабря, глава комитета правительства Германии по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил о том, что попытка Украины поддержать санкции против "Северного потока-2" может привести к остановке помощи Евросоюза.

США сорвет запуск Северного потока-2. Но есть условие – Зеркаль

- Страна, которая получила и получает большую политическую и финансовую поддержку от ЕС, но в то же время выступает за экстерриториальные санкции США, торпедирующие нашу энергетическую политику, ставит под вопрос эту помощь, - заявил депутат из Партии левых. - Если Штаты введут санкции против "Северного потока-2", нельзя исключать об ответных действиях. Речь может идти о повышении пошлин на американский сжиженный природный газ.

В то же время в Белом доме утверждают, что определенности по санкциям против газопровода еще нет. Перед встречей с канцлером ФРГ Ангелой Меркель Дональд Трамп заявил о том, что решения о внедрении органичительных мер не принято.

- Это проблемный вопрос. Но это, возможно, будет проблемой для Германии, которой придется с этим работать, - отметил президент США.

Напомним, в данный момент Россия ведет тяжелые переговоры о новом контракте на поставку газа в Украину. Путин, даже решил прибегнуть к шантажу, чтобы склонить Украину заключить краткосрочный контракт, пока не будет полностью готов "Северный поток-2". Украина же настаивает на долгосрочном соглашении и не намерена идти на уступки агрессору.

Как известно, в ЕС видят собственный коммерческий интерес в реализации амбициозного проекта русских. Кремлю же нужно пустить газ в обход Украины чтобы сделать нашу страну менее влиятельной, а также подсадить немцев на газовую иглу. Свои интересы в отмене строительства трубопровода есть и у американцев: они вполне могут заменить поставки российского газа своим сжиженным.

Строительство "Северного потока-2" может привести к экономическому контролю РФ над всей Европой, а также ударит по бюджету Украины.

Кроме того, из-за дружбы отдельных власть имущих ЕС в Путиным все чаще звучат призывы отказаться от санкций за агрессию на Донбассе и оккупацию Крыма.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Германия Северный поток Россия газ США Евросоюз Дональд Трамп Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Столтенберг назвал главных врагов НАТО - фото 1
В НАТО назвали главных врагов альянса: русские и терроризм
Вчера, 19:00
В здании одесского колледжа разыскивают пятерых пострадавших - фото 1
Пожар в Одессе: погибла преподаватель, пятеро пропавших и 16 пострадавших ФОТО+ВИДЕО
Вчера, 17:40
В офисе Медведчука проводят следственные действия - фото 1
СБУ пришла в офис Медведчука, но не для обыска
Вчера, 16:20
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
01 декабря, 17:00
Дана команда - отдыхать - фото 1
Партия сказала: Зе-команда «уходит» мэра Одессы и судорожно ищет замену
29 ноября, 10:33
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
29 ноября, 09:20
Загрузка...