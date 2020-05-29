Российский военный во время пьянки отметелил одного из главарей "ДНР"

Басурина избил залетный российский военный

Несколько месяцев назад в оккупированной шахтерской столице во время масштабного празднования дня рождения одного из полковников ВС РФ, который по заданию Кремля откомандирован в Донецк, произошла драка.

Участвовал в ней известный наркоман "замначальника управления народной милиции" "ДНР" Эдуард Басурин и кадровый российский террорист.

Об инциденте стало известно только сейчас, когда источники блогера "Фашика Донецкого" рассказали ему о подробностях ЧП.

Как оказалось, гулянку боевики устроили в одном из элитных ресторанов Донецка. Для этого заведение закрыли, а вместо официантов нагнали "офицеров" "ДНР".

Конифликт между оккупантом и Басуриным произошел из-за того, что последний прибыл на мероприятие в костюме с погонами "полковника" недореспублики. Путинский вояка решил спросить с местного алкаша за шмот и в грубой форме указал ему, что прятавшийся от пуль в кабинетах не может красоваться "званиями".

В присутствии высокопоставленных российских кураторов кадровый офицер ВС РФ позвал Басурина "поговорить", но в ответ услышал оскорбления.

"Басурин согласился и это было его ошибочным решением, ибо, не доходя до места, он поинтересовался у россиянина: "Ты кто такой и что ты из себя корчишь? Я вообще-то выше тебя званием, поэтому, рот закрой, сопляк". Военный РФ, услышав подобное в свой адрес, долго не думал и ударил "замначальника". Басурин пролетел по столу, как летающая тарелка над Донецком с неграми в лосинах на борту, и даже пошел на таран тарелок и стаканов — разбил своим русскоговорящим телом все то, что мешало полету. После этого Басурин встал и словесная перепалка продолжилась. Как оказалось, военный РФ прошел горячие точки, поэтому он начал откровенно говорить Басурину о том, что, цитирую "если б такой как ты был у меня в подчинении на Кавказе, я б тебя сгноил. Я таких как ты на Кавказе расстреливал за малодушие и никто мне слова не мог сказать". Басурин от таких слов побелел и замолчал как первоклассник, который не выучил урок".

В итоге коллаборанта спасли его же подчиненные, но он в итоге уехал под предлогом "занятости". Российского же террориста через какое-то время отправили в Россию, заставив сдать "паспорт" "ДНР".