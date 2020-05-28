Русские отказались от глобального перемирия без снятия с них санкций

Русские собираются продолжать войны для шантажа всего мира

Российские террористы продолжают шантажировать Украину и весь мир гибелью людей ради достижения своих целей. Прикрываясь проблемами с пандемией коронавируса, оккупанты заявляют о важности снятия с них санкций и прямо привязывают это к готовности соблюдать глобальное перемирие.

Так, выступая в Совете безопасности ООН, заместитель постпреда РФ Геннадий Кузьмин перешел к прямому шантажу.

По его словам, Кремль "согласен с важностью призыва Генсека Организации к глобальному перемирию", но не готов поддержать его из-за того, что Москва находится под санкциями.

- Этот призыв был бы неполным в отрыве от призыва к снятию санкций, которые могут подорвать способность государств противостоять вызовам пандемии, - заявил террорист.

Русские, как известно, уже неоднократно говорили о "гуманитарной остановке ограничительных мер" из-за распространения COVID-19, но мировое сообщество постоянно их осаждало, предлагая сначала вывести войска с Донбасса и Крыма, а затем получить послабления. При этом всем странам Запада очевидно, что даже в случае снятия санций террористы не прекратят огонь в Украине, Сирии, Ливии и других странах, куда наемники Путина и кадровые российские военные были отправлены для убийства мирного населения.

В то же время в Трехсторонней контактной группе путинские преступники угрожают Украине "непоправимыми последствиями". Так, главарь российской группировки в ТКГ Борис Грызлов объявил о том, что попытка нашей страны сменить не работающий формат минских переговоров приведет к фактическому началу открытой фазы войны:

"Любые попытки Киева изменить минские договоренности, в том числе в части очередности выполнения мероприятий, могут привести к непоправимым последствиям. Россия продолжит проводить курс на приоритетность решения политических вопросов, на последовательное выполнение мероприятий, предусмотренных минских договоренностей, которые одобрены резолюцией Совета Безопасности ООН", - заявил оккупант, давая понять, что ответственность за происходящее на Донбассе и в Крыму Москва брать на себя не будет, но переходить к активным боевым действиям в случае невыполнения их условий намерена.