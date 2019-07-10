Российский корабль вторгся в закрытую зону учений НАТО Sea Breeze-2019

"Сметливый" "сломался" и нарушил международные законы

В среду, 10 июля, российские террористы в очередной раз прибегли к международным провокациям, что могло привести к потоплению российского корабля. Прямо во время учений Sea Breeze русские приперлись в закрытую часть Черного моря.

Об сложившейся чрезвычайной ситуации написали в пресс-службе Командования Военно-Морских Сил ВСУ на странице ведомства в Facebook.

Российских террористов о проведении военных учений предупреждали, но они придерживаться международного законодательства, разумеется, не стали.

По словам украинских военных, в зону учений зашел российский сторожевой корабль "Сметливый".

Около 8 утра он приблизился к району проведения учений, в зону проведения практических стрельб корабельной артиллерии морской группировки международной коалиции. После чего пересек черту.

- С украинского фрегата "Гетман Сагайдачный" российскому судну посылали запрос в соответствии с международным протоколом, но россияне сделали вид, что у них "проблемы" со связью. Данный факт является очередным основанием для международного сообщества не воспринимать Российскую Федерацию, как прогнозируемый субъект международного морского права, системные нарушения которого стали нормой поведения России в Черноморском регионе, - подчеркнули в командовании ВМС.

Как известно, за два дня до начала учений Sea Breeze-2019 российские террористы издали международное предписание 0698/2019, согласно которому значительная территория Черного моря будет недоступна для учений и гражданских кораблей. Впрочем, командование НАТО быстро перестроило запланированный ход мероприятий.