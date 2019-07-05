Фанат России пообещал взорвать вокзал Одессы, если Шария не допустят к выборам

Ватные террористы недовольны присутствием кораблей НАТО в Одессе

В пятницу, 5 июля, неизвестный любитель "русского мира" отправил на почту министерства инфраструктуры письмо с угрозами. Среди требований террориста - вывод кораблей НАТО из порта Одессы, а также регистрация на выборах Шария и Клюева.

Об апофеозе безумия написал на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По его словам, неизвестный угрожает взорвать морской вокзал, а также некоторые причалы в городе, если его требования немедленно не удовлеторят:

"Ну что, давно большевиков не было? Как 100 лет назад все начиналось? Получили требования "запретить кораблям НАТО заходить в акваторию Одесского порта и восстановить регистрацию товарищей Клюева и Шария на выборах". Иначе обещают подорвать Морской вокзал и причалы в Одессе".

Министр подчеркнул, что действуют такими способами отнюдь не местные сумасшедшие, а виной всему - четкая политика Москвы по запугиванию, блокаде и террору.

Заминированные объекты, согласно тексту письма, преступники собираются подорвать сегодня в 14:00.

Напомним, каким-то невероятным образом пособнику РФ в информационной войне Анатолию Шарию удалось через суд доказать совершенно абсурдный факт своего проживания в Украине в течение пяти последних лет, тогда как его в принципе не было на территории страны.

Примечательно, что уже на следующий день после возникших акций протеста против реванша рыгов в Киеве ЦИК уже пошла на попятную.