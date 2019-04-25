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Российские пранкеры позвонили Макрону от имени Зеленского (ВИДЕО)

25 апреля, 14:00
Макрона развели российские агенты ФСБ - фото 1
Макрона развели российские агенты ФСБ

Террористы из РФ, именующие себя пранкерами и действующие в связке со спецслужбами страны-агрессора Вован и Лексус позвонили президенту Франции Эммануэлю Макрону, выдав себя за победителя выборов в Украине.

Аудиозапись фейковых переговоров Макрона и "Зеленского" опубликовали в сети YouTube российские террористы, которые выполняют задачу доведения международных переговоров до абсурда.

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Кроме того, Лексус и Вован сеют провокации и пытаются дестабилизировать отношения между странами, вызвая у мировых лидеров недоверие к звонящим на самом деле политикам.

На записи слышно, как агенты российских спецслужб обсуждают с Макроном победу Зеленского на выборах.

Один из злоумышленников от имени шестого президента Украины прямо заявил французскому лидеру о том, что его "73% голосов на украинских выборах напоминают результаты выборов самого президента России Владимира Путина".

В ответ Макрон отметил, что Украина не была похожа на Россию, по крайней мере, в одном отношении.

Сконцентрировались русские и на том, что "в случае обнаружения правонарушений, которые мог допустить Порошенко, его надо посадить". Именно одобрения идеи отправки пока еще действующего главы государства в тюрьму и хотели услышать Вован и Лексус.

Ведь, как известно, посадить Порошенко желают все его ненавистники. Об этом во время дебатов говорил и сам Зеленский.

Напомним, в минувшее воскресенье состоялся второй тур выборов президента Украины.

Согласно данным ЦИК, шоумен набрал 73.22 % (13 541 530 голосов), пока что действующий гарант Петр Порошенко 24.45 % ( 4 522 320), 2,31 % бюллетеней признаны недействительными.

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Владимир Зеленский Эммануэль Макрон Петр Порошенко Франция Новости
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