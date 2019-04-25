Советник Зеленского хочет продавать "лишнее" ради небольшого повышения зарплат военным

08:40 25 апреля,

Апаршин хочет поднять зарплаты военным за счет реализации имущества минобороны

Ответственный за оборонку в команде избранного шестого президента Украины Владимира Зеленского Иван Апаршин намекает, что война с Россией будет длиться и через пять лет. По крайней мере, повышение зарплат военным он обещает именно на передовой и через этот срок.

Получать же деньги на реализацию проекта по увеличению окладов и боевых выплат он хочет весьма простым способом - путём Продажи "лишнего имущества" министерства обороны.

С таким заявлением Иван Апаршин выступил в эфире программы "Вікна-новини", где представлял позицию ещё не вступившего на должность главнокомандующего.

- В данный момент украинский боец на передовой получает 22-24 тысячи гривен, а через пять лет будет получать от тысячи евро и выше. Зарплата полковников составит 2,5 тысячи евро, - заверил без пяти минут чиновник, которому известный своими продажами всего и вся Анатолий Гриценко прочил место министра обороны в случае своей победы.

При этом, когда Апаршин в ответ на свои слова услышал вполне резонный вопрос о том, где взять на это деньги, и сколько "лишнего" есть у нашей армии, он без обиняков пояснил:

- Нет проблем, где их взять. Во-первых, сегодня в Министерстве обороны очень много избыточного имущества. Можно даже не продавать, а просто передавать имущество в пользование. Не тратить деньги на содержание, например, земель.

Никакой конкретики и расчетов, сколько денег можно выручить от реализации или сдачи в аренду, а также сколько этих самых "излишков" есть у минобороны, советник Зеленского не дал.

Посчитать это без доступа к документации, в том числе и секретной, очень сложно. А вот "на глаз" прикинуть, сколько денег будет уходить на зарплаты военным, можно. В данный момент в Вооруженных силах служат примерно 255 тысяч человек. Если даже учесть, что среди них нету офицеров, на зарплату в месяц из бюджета нужно выделять 255 миллионов евро или 284 миллиона долларов. В год эта сумма составит 3 миллиарда 408 миллионов долларов.

С учетом того, что в данный момент бюджет минобороны составляет 7,1 миллиарда долларов, а армии постоянно нужно тратиться не только на зарплаты, но и на содержание военнослужащих, ремонт техники и закупку вооружений, даже с учетом повышения ВВП страны (расходы на оборонку обычно составляют 5% от показателя валового внутреннего продукта) подобные цифры выглядят не совсем реалистично.

Тем более, возникает вопрос, а что делать, когда "избыточное имущество" закончится, ведь в таком случае поддерживать уровень зарплат будет просто нечем.

Впрочем, вполне возможно, что в штабе Зеленского не только лишь идут по пути популизма, но и имеют настоящий план по привлечению средств в страну и улучшению уровня жизни, в том числе и военных.

Также отметим, что заявление Апаршина очень настрожило представителей старой власти - так у советника президента Порошенко Юрия Бирюкова вообще оно вызвало истерику, а все из-за обещания Апаршина провести аудит земель и имущества, которая армия не использует и которое пдланируется пустить с молотка. Так советник Зеленского тонко намекнул на главную проблему армии - воровство и коррупцию, от которых, к сожалению, пока избавиться не удалось. Собственно, в этом Бирюкова частенько и обвиняют.