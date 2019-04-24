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Как на стороне Порошенко на дебатах оказался блогер из Москвы (ФОТО)

12:55
Российский блогер прямо за спиной у Петра и Марины Порошенко - фото 1
Российский блогер прямо за спиной у Петра и Марины Порошенко

Появление доселе неизвестного украинской публике бородатого мужчины за спиной у президента Украины во время именуемого дебатами шоу на стадионе надело немало шумихи в соцсетях. Многие утверждали, что гимн с Порошенко пел "Нарик", другие опознали в нем блогера, который выставлял фотки с Кадыровым.

И информация о том, что в рядах команды Порошенко был известный российский блогер, подписывающийся в сети как Serega PoCameOn, подтвердилась.

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Правда, сам он поясняет, что просто пролез на сцену во время дебатов. Судя по всему, так оно и было, поскольку в числе поддерживающих президента порохоботов он никогда не значился.

"Да, я был на дебатах. На фотографиях в социальных сетях я, и с Петром Порошенко, и с Кадыровым. Лично президента Украины я не знаю, меня никто не приглашал. Я прошел по билету, а на сцену попасть было не сложно - зашел беспрепятственно", - пояснил свое появление за спиной у главы государства сам Сергей, фамилия которого неизвестна.

Вполне вероятно, что и Порошенко даже приблизительно не имел понятия, с кем делает селфи, а фотку с президентом блогер у себя в Facebook выложил.

Как на стороне Порошенко на дебатах оказался блогер из Москвы (ФОТО) - фото 180080

Судя по страницам блогера в соцсетях, сам он родом из Украины, а занимается тем, что селфится с различными знаменитостями в разных странах.

В числе его сомнительных "достижений" - фото с главарем Чечни Рамзаном Кадыровым и российским террористом-министром Сергеем Лавровым.

Как на стороне Порошенко на дебатах оказался блогер из Москвы (ФОТО) - фото 180081

Впрочем, фоткался блогер не только с Порошенко и террористами. В его коллекции есть снимки и со многими другими известными личностями, не имеющими отношения к политике: Брэдом Питтом, Китом Флинтом и многими другими.

Как на стороне Порошенко на дебатах оказался блогер из Москвы (ФОТО) - фото 180082
Брэд Питт и московский блогер Serega PoCameOn
Как на стороне Порошенко на дебатах оказался блогер из Москвы (ФОТО) - фото 180083

В общем, то, что Порошенко не отказал в селфаче обитателю Москвы, никакого зашквара нет. А вот присутствие приехавшего из РФ зрителя, путь даже и рожденного в Киеве, на одной сцене с финалистами выборов - огромнейший провал охраны. Причем как охраны президента, так и Зеленского.

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