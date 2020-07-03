Российские артиллеристы убили жительницу Зайцево Донецкой области

13:00 03 июля,

Боевики убили 80-летнюю жительницу поселка Зайцево

На рассвете пятницы, 3 июля, рашисты обстреляли прифронтовой поселок городского типа из 82мм минометов. Один из выпущенных ими снарядов попал в жилой дом местной жительницы. От полученных ранений она скончалась на месте.

Как заявили сегодня в пресс-службе Операции объединенных сил, в ходе обстрела российскими военными мирного населенного пункта, погибла женщина, которая, пусть и в младенчестве, пережила Вторую мировую.

Убили же ее террористы, которые хвалятся "победой над фашизмом" и объявили себя борцами с ним.

"Сегодня, на рассвете 3 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз открыли огонь по населенному пункту Зайцево. Вследствие циничного обстрела из минометов погибла местная жительница 1940 года. Оккупанты в очередной раз открыто продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей и в очередной раз подтвердили, что они пришли на Донбасс убивать, грабить и разрушать, а жизнь гражданского населения для них ничего не стоит", - отметили в штабе ООС.

Напомним, с момента вступления Зеленского на должность президента и верховного главнокомандующего, официальный Киев объявил о ведении курса на завершение войны любой ценой. Украинские военные отступили от своих позиций благодаря договоренностям о димилитаризации линии фронта, но русские практически сразу же захватили часть укрепрайонов и продолжили обстрелы сил ООС, а также жилых кварталов населенных пунктов. При этом отказываться от своей тактики сдачи интересов страны на Банковой, судя по всему, не собираются, а лишь рассказывают о проведении местных выборов на Донбассе этой осенью даже в случае контроля над территорией со стороны ВС РФ. Более того, на Донбассе едва ли не каждый день погибают и получают ранения бойцы ВСУ.

Почему у Зеленского так торопятся проводить выборы на территории, которая до сих пор оказывается оккупированной, неизвестно. Тем не менее, уже президент ввел в состав Трехсторонней контактной группы так называемую "группу Ермака" - целый ряд членов правительства. А это значит, что в Минск будут ездить не только "пенсионеры украинской политики", но и действующие чиновники, которые уполномочены принимать серьезные решения.

Поможет ли это воплотить неадекватное решение о проведении выборов в "ДНР" и "ЛНР" еще не ясно. Но, определенно, участие жителей ныне захваченных русскими территорий в голосовании уже в ноябре нельзя назвать хорошей затеей. Поскольку, во-первых, для подготовки процесса нужно приступать уже сейчас. Во-вторых, войска страны-террориста по-прежнему не собираются уходить с наших территорий. А, самое главное, до тех пор, пока на Донбассе действует российская пропаганда, допускать запуск процесса выборов вообще невозможно. Особенно в условиях, когда на участки пойдут коллаборанты, не лишенные гражданских прав, и желающие уничтожения Украины.

Напомним, 11 марта в ТКГ было зафиксировано соглашение о создании некоего органа, который подразумевает субъектность оккупированных территорий, а не причастность их к Украине. РФ же в нем наделена статусом гаранта наблюдателя наравне с ОБСЕ, Францией и Россией.

Окончатально же решение группы о создании Консультативного совета должно было быть подписано 25 марта, но капитуляцию приостановила пандемия коронавируса.