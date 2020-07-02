Детективы ГБР централизованно подорвали обороноспособность противоракетных войск Украины

17:40 02 июля,

Детективы ГБР забрали один из основных приборов ЗРК

Сотрудники бюро расследований в нескольких воинских частях по всей стране незаконно изъяли приборы, без которых ракеты ПРО попросту не могут наводиться на цель.

Причем сделали они это накануне учений "Кавказ 2020", на которых путинские террористы будут отрабатывать полномасштабное наступление на Украину.

Как заявили на странице Командования Возушных сил ВСУ в Facebook, сотрудники ГБР преподнесли "подарок" ко Дню зенитно-ракетных войск. 1 июля в воинскую часть А2860 в Хмельницком прибыли следователи, которые заявили о том, что сверхвысокочастотные приборы для комплексов были якобы закуплены с нарушениями. И хотя в постановлении суда, с которым заявились работники зашкваренного ведомства, ни слова не было сказано об изъятии приборов, они забрали их с собой.

"Такие же зеркальные процессуальные действия проводятся в зенитных ракетных бригадах в Одесской области (в/ч А2800) и Херсонской (в/ч А1836). Создается впечатление, что это чья-то спланированная акция, направленная на подрыв обороноспособности государства, - отметили в командовании. - В то время, когда на границе с Украиной враг разворачивает огромную группировку войск в рамках масштабного военного учения "Кавказ-2020", где открыто разыгрывается сценарий полномасштабного наступления на Украину, государственные институты позволяют себе подобные вещи".

Согласно утверждению офицеров Воздушных сил, закупка клистронов, которые были изъяты детективами, позволяла быстро восстанавливать боеспособность наших зенитно-ракетных комплексов в случае их выхода из строя. Теперь же боеспособность сил противоракетной обороны оказалась подорванной.

Кто заказал фактически открытую диверсию правоохранителям из ГБР, или это было личной инициативой соратников Соколова-Бабикова.