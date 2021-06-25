Романа Протасевича та його дівчину перевели під домашній арешт

Протасевич і Сапєга більше не в застінках Лукашенка / 24 канал

Незаконно затриманому в Білорусі журналісту Роману Протасевичу змінили запобіжний захід, перевівши його під домашній арешт. Таке ж рішення суд прийняв і щодо його дівчини Софії Сапєги.

Батьки Протасевича та Сапеги розповіли виданню, що їхнім дітям змінили запобіжний захід, та поділилися своїми подальшими очікуваннями.

За словами Дмитра Протасевича, його сина перевели під домашній арешт.

Він припустив, що його сина могли втягнути в якусь політичну гру. Та додав, що звинувачення з молодих людей не зняли. "Адвокат нічого не говорить, влада нічого не говорять", – зазначив Дмитро Протасевич.

Він також зауважив, що зміна запобіжного заходу означає покращення побутових умов затриманих. Однак, що буде далі, невідомо.

Дівчину журналіста росіянку Софію Сапєгу також відпустили під домашній арешт.

"Ми шоковані", – сказав вітчим дівчини Сергій Дудич. Для батьків таке судове рішення стало несподіванкою. Однак, чи зняли зі Софії Сапєги звинувачення, Дудич не уточнив, "щоб не нашкодити дочці". Водночас сім'я сподівається на це.

Наразі дівчина перебуває в орендованій квартирі в Мінську.

Пом'якшення стало можливим після того як Протасевич-молодший у кращих традиціях Орвелла "викрив" себе та дав публічні світчення.