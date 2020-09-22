РФ вытесняет проукраинское население из Крыма – постпред ООН

РФ вытесняет проукраинское население из Крыма – постпред ООН

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица обвинил Россию в вытеснении проукраинского населения из оккупированного Крыма.

Об этом сообщает "Крым Реалии".

"В последней резолюции по Крыму есть пункт о демографических изменениях населения в Крыму. И это огромная проблема. И здесь я хочу отдать должное и поблагодарить крымскотатарских патриотов, которые, несмотря на все притеснения, остаются в Крыму. Потому что перспектива вымывания проукраинского населения в Крыму – она реальна. И это то, чего добивается страна-оккупант в Крыму – максимально выдавить любого – будь это крымские татары или другое этническое меньшинство", - заявил Кислица, добавив, что ООН осведомлена об этой проблеме.

"В ООН знают об этой проблеме, миссия ООН по правам человека тоже в курсе", - сказал постоянный представитель Украины при ООН

Отметим, что …

По данным Офис генеральной прокуратуры Украины, за время аннексии Крыма РФ полуостров покинуло почти 48 тысяч человек. Несмотря на санкции и осуждение международного сообщества, оккупанты продолжают преследовать всех инакомыслящих.

Напомним, оккупанты Крыма вновь ограничили подачу воды, местные стонут от жажды.