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Русские, украв Крым, нанесли убытков на триллион

19:04
Моральный ущерб от оккупации еще только предстоит подсчитать - фото 1
Моральный ущерб от оккупации еще только предстоит подсчитать / RoksolanaToday&КрымUA

В результате оккупации Россией Крыма Украине был нанесен ущерб на сумму более 1 триллиона гривен. Рано или поздно эти деньги России придется выплатить Украине.

Точную сумму, в которую оценивается ущерб, назвал заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов в интервью Радио Свобода.

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Также Мамедов отметил, что сумма увеличивается с каждым днем, то есть - Россия поставлена на счетчик.

"По предварительным данным материалов уголовных производств, только по Крыму убытки достигают одного триллиона гривен. Очевидно, это не зафиксированная сумма, ведь агрессия РФ продолжается, как продолжаются и нарушения прав граждан на оккупированных территориях полуострова и Донбасса", - сказал Мамедов.

В 2019 году Прокуратура АРК оценивала ущерб, нанесенный в результате оккупации Крыма Россией, в 1триллион 80 млрд 352 млн грн. Сейчас эта сумма еще возросла.

Отметим, что Россия также несет потери за военную агрессию против Украины - против режима Путина введены санкции, которые существенно обвалили русскую экономику и больно ударили по миллионам россиян. Россия на захваченной территории ведет себя по-варварски, уничтожает уникальную природу полуострова, убивает инфраструктуру и превращает Крым в военную базу.

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Оккупация Крыма Россия Гаага Новости Украина
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