Оккупанты Крыма вновь ограничили подачу воды, местные стонут от жажды

Оккупанты Крыма вновь ограничили подачу воды, местные стонут от жажды

Оккупанты Крыма еще больше ограничили подачу воды для местного населения.

Об этом сообщила глава оккупационной администрации Алушты Галина Огнева.

"Со среды, 23 сентября мы вводим в Алуште, Партените и Малом Маяке ограничительные меры подачи воды. А именно: в ночное время с 23:00 до 05:00 в системе водопровода будет снижено давление. Вода будет, но будет идти она под низким давлением. Это временная мера, но она поможет сэкономить и не допустить ситуации полного отсутствия воды", - говорится в сообщении.

Как уточнила пособник оккупантов, в Изобильненском водохранилище остался "небольшой объем (воды – прим. ред.), которого хватит только до декабря".

"Снижение давления - это экономия как минимум 10 000 кубометров в сутки - это гарантия того, что даже без осадков вода будет в кранах домов и квартир до апреля следующего года. Я прошу вас, дорогие алуштинцы, подойдите к этой ситуации с ответственностью и пониманием. Очень прошу не набирайте на ночь ванны и другие крупные емкости - вода утром, днем и вечером будет! И, самое главное, в любое время суток экономьте важный для всех нас природный ресурс", - подытожила Галина Огнева.

Напомним, что…

Население оккупированного полуострова испытывает значительные проблемы с водой. И дальше ситуация будет только ухудшаться.

Что касается вопроса возобновления поставок воды со свободной территории Украины, то среди представителей власти нет однозначной позиции по этому вопросу.