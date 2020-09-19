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Оккупанты Крыма вновь ограничили подачу воды, местные стонут от жажды

18:31
Оккупанты Крыма вновь ограничили подачу воды, местные стонут от жажды - фото 1
Оккупанты Крыма вновь ограничили подачу воды, местные стонут от жажды

Оккупанты Крыма еще больше ограничили подачу воды для местного населения.

В аннексированном Крыму резко урезали подачу воды: Раскрыты детали

Об этом сообщила глава оккупационной администрации Алушты Галина Огнева.

"Со среды, 23 сентября мы вводим в Алуште, Партените и Малом Маяке ограничительные меры подачи воды. А именно: в ночное время с 23:00 до 05:00 в системе водопровода будет снижено давление. Вода будет, но будет идти она под низким давлением. Это временная мера, но она поможет сэкономить и не допустить ситуации полного отсутствия воды", - говорится в сообщении.

Как уточнила пособник оккупантов, в Изобильненском водохранилище остался "небольшой объем (воды – прим. ред.), которого хватит только до декабря".

"Снижение давления - это экономия как минимум 10 000 кубометров в сутки - это гарантия того, что даже без осадков вода будет в кранах домов и квартир до апреля следующего года. Я прошу вас, дорогие алуштинцы, подойдите к этой ситуации с ответственностью и пониманием. Очень прошу не набирайте на ночь ванны и другие крупные емкости - вода утром, днем и вечером будет! И, самое главное, в любое время суток экономьте важный для всех нас природный ресурс", - подытожила Галина Огнева.

Напомним, что…

Население оккупированного полуострова испытывает значительные проблемы с водой. И дальше ситуация будет только ухудшаться.

Что касается вопроса возобновления поставок воды со свободной территории Украины, то среди представителей власти нет однозначной позиции по этому вопросу.

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