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РФ напечатала для Ливии фальшивки на $1 млрд – Госдеп

22:06
РФ напечатала для Ливии фальшивки на $1 млрд – Госдеп - фото 1
РФ напечатала для Ливии фальшивки на $1 млрд – Госдеп

Россия напечатала для Ливии фальшивой валюты на 1,1 млрд долларов.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

"Соединенные Штаты приветствуют объявление правительством Республики Мальта 26 мая об изъятии контрафактной ливийской валюты (динаров – прим. ред.) на сумму 1,1 млрд долл США, напечатанной акционерным обществом "Гознак" - российской государственной компанией - и заказанной нелегитимной параллельной организацией. Центральный банк Ливии со штаб-квартирой в Триполи является единственным законным центральным банком Ливии", - говорится в сообщении.

Как уточняет Госдеп, приток фальшивой ливийской валюты, напечатанной в РФ в последние годы сильно усугубил экономические проблемы Ливии. Для противодействию Кремлю США и в дальнейшем продолжают сотрудничать с ООН и другими международными партнерами.

"Этот инцидент еще раз подчеркивает необходимость прекращения Россией своих глупых и дестабилизирующих действий в Ливии", - подчеркнул Госдеп.

Что говорят в России?

В России все обвинения США стандартно отрицают. По словам Кремля, "в условиях фактического двоевластия в Ливии в настоящее время, действуют два Центральных банка" – один в Триполи, другой - в Бенгази. С последним в 2015 г. РФ будто бы и заключила контракт на печать динаров, утвержденный Палатой депутатов (парламентом) Ливии.

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