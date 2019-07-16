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Рейтинг "Слуги народа" взлетел до небес – ФОТО

12:36
Рейтинг "Слуги народа" влетел до небес – ФОТО - фото 1
Рейтинг "Слуги народа" влетел до небес – ФОТО

Рейтинг "Слуги народа" побил все рекорды. Об этом свидетельствуют опросы КМИС.

Команда Зе "проведет" еще одни досрочные выборы – заявление

По данным института, на предстоящих выборах партия Зеленского наберет 52,3%, “За життя" - 10,3%, "Евросоль" Порошенко – 7,9 %, "Батькивщина" - 5,8%, "Сила и честь" Смешко - 5,1%.

А вот "Голосу" Вакарчука почему-то не повезло: за партию певца готовы проголосовать лишь 4 %.

Напомним, Владимир Зеленский попросил украинцев быть внимательнее на выборах в Раду.

Рейтинг 'Слуги народа' взлетел до небес – ФОТО - фото 184317

"Сейчас много мошенничества, очень много аферистов. Кто- то открывает сейчас какие-то ЧП (частные предприятия – прим. ред), ООО, а потом идет название той партии, название которой я не могу произносить, иначе это будет агитация…..Когда вы приходите и видите фамилию, посмотрите, должно быть словосочетание "политическая партия". А потом уже название партии", - дал совет президент.

Отметим, что опасения президента небеспочвенны. В одном только Кременчуге у "Слуги народа" появилось несколько "собратьев"…. с аналогичным названием.

 

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