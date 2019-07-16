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Команда Зе "проведет" еще одни досрочные выборы – заявление

11:04
Команда Зе "проведет" еще одни досрочные выборы – заявление - фото 1
Команда Зе "проведет" еще одни досрочные выборы – заявление

У Зеленского рассматривают возможность проведения еще одних досрочных выборов, на этот раз на местах.

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Комментируя вопрос о досрочных местных выборах, представитель гаранта в ВРУ Руслан Стефанчук заявил следующее:

"Владимир Зеленский шел с четким пониманием того, что нас не интересует вопрос смены лиц в действующей системе власти. Если ты бросишь свежий огурец в бочку с прокисшими огурцами, он станет кислым огурцом", - заявил политик.

Отметим, что Владимир Зеленский уже начал наводить порядки на местах. Первым делом, уволив губернаторов времен Порошенко, он назначил новых глав ОГА. А 9 июля он отправил в отставку 70 глав местных райадминистраций.

Особое место в "реформах" Зеленского занимает Киев. Во всяком случае по словам Виталия Кличко. На днях мэр столицы обвинил президента во вмешательстве в дела местной власти.

"У меня состоялась встреча с президентом Зеленским. Говорили спокойно. Президент подтвердил слухи, которые ходят давно. О разделении полномочий в управлении столицей. Председатель КГГА - его вертикаль и он собирается туда назначить своего человека. Спасибо, что пообещал предупредить. Когда это произойдет, узнаю не из прессы", - заявил Кличко.

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Владимир Зеленский Виталий Кличко Руслан Стефанчук выборы Новости Украина
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