У Зеленского "украли" Слугу народа. А он не жалуется

У Зеленского "украли" Слугу народа: что происходит

Огромная популярность Зеленского и его сторонников привела к невообразимой моде на все зеленое и служливое. Так, в Кременчуге у "Слуги народа" появилось несколько собратьев…. с аналогичным названием.

Согласно госреестру, первое ЧП "Слуга народа" занимается рекламой и арендой недвижимости; второе ( "Слуга Народа!" - прим. ред) – предоставляет офисные услуги, исследует рынок и занимается связями с общественностью; третье (ЧП "Слуга-Народа") – также предлагает офисные услуги.

Какой-либо связи между упомянутыми предприятиями и партией Владимира Зеленского не наблюдается. Представители его политсилы и студии "Квартал 95", ранее выпускавшей одноименный сериал, против такого ажиотажа вовсе не против. Во всяком случае, никакой реакции мы еще не наблюдали.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский является знатным гурманом и знатоком восточной кухни. Так, намедни он поздравил жителей Киева с днем города, упомянув свою любовь к шаурме. И началось….