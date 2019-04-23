Владимир Зеленский Святослав Вакарчук Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

Ребенка-найденыша назвали в честь Зеленского

23 апреля, 20:56
Ребенка-найденыша назвали в честь Зеленского - фото 1
Ребенка-найденыша назвали в честь Зеленского

21 апреля рабочие нашли ребенка и тут же нарекли его…в честь Зеленского и Порошенко.

Инцидент произошел прямиком в день выборов в поселке Лиман (Донецкая область).

За Зеленским: в РФ послали комика на выборы

Рабочие железнодорожной станции ничего веселее не придумали, как назвать найденыша Лиманским Владимиром Петровичем - в честь Владимира Зеленского, Петра Порошенко и самого поселка.

Ребенка-найденыша назвали в честь Зеленского - фото 180061

Как сообщили железнодорожники, дитя спасла дежурная станции Ольга Липская. Та рассказала следующую историю.

"Пуповина ребенка была перевязана домашней ниткой. Мапыш был одет и лежал на подушке. Т.е, мать вряд ли хотела лишить ребенка жизни".

На данный момент горе-родительницу ищут правоохранители. Как бы там ни было, но рабочие станции уже начали строить планы на будущее малыша.

Ребенка-найденыша назвали в честь Зеленского - фото 180063

"Будем рады видеть тебя работником нашей станции", - заявили они.

Напомним, россияне настолько сильно обрадовались победе Зеленского, что решили увековечить его лик…на монетах. Об этом пишут РосСМИ.

Новинку нумизматики изготовит компания "Арт-Грани" из города Златоуст (Челябинская обл, РФ).

"Мастера... приступили к выпуску серебряной медальной монеты из серебра весом в 1 килограмм с изображением избранного президента Украины Владимира Зеленского".

Также там отметили,, что данная монета призвана "стать символом надежды на улучшение отношений России и Украины".

К сожалению, монет выпустят всего лишь 25 штук. На аверсе денежного знака вместе с ликом комика будут отчеканены надписи "Владимир Зеленский" и "Слуга народа". Весить же будет такая монетка около 1 кг.

 

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Владимир Зеленский Петр Порошенко Выборы президента 2019 Донецкая область Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве - фото 1
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве
Вчера, 22:46
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго - фото 1
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго
Вчера, 21:30
Союз Зеленский-Вакарчук возможен. Но есть одно "но" - фото 1
Союз Зеленский-Вакарчук возможен. Но есть одно "но"
Вчера, 20:25
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...