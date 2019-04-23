Ребенка-найденыша назвали в честь Зеленского

20:56 23 апреля,

Ребенка-найденыша назвали в честь Зеленского

21 апреля рабочие нашли ребенка и тут же нарекли его…в честь Зеленского и Порошенко.

Инцидент произошел прямиком в день выборов в поселке Лиман (Донецкая область).

Рабочие железнодорожной станции ничего веселее не придумали, как назвать найденыша Лиманским Владимиром Петровичем - в честь Владимира Зеленского, Петра Порошенко и самого поселка.

Как сообщили железнодорожники, дитя спасла дежурная станции Ольга Липская. Та рассказала следующую историю.

"Пуповина ребенка была перевязана домашней ниткой. Мапыш был одет и лежал на подушке. Т.е, мать вряд ли хотела лишить ребенка жизни".

На данный момент горе-родительницу ищут правоохранители. Как бы там ни было, но рабочие станции уже начали строить планы на будущее малыша.

"Будем рады видеть тебя работником нашей станции", - заявили они.

Напомним, россияне настолько сильно обрадовались победе Зеленского, что решили увековечить его лик…на монетах. Об этом пишут РосСМИ.

Новинку нумизматики изготовит компания "Арт-Грани" из города Златоуст (Челябинская обл, РФ).

"Мастера... приступили к выпуску серебряной медальной монеты из серебра весом в 1 килограмм с изображением избранного президента Украины Владимира Зеленского".

Также там отметили,, что данная монета призвана "стать символом надежды на улучшение отношений России и Украины".

К сожалению, монет выпустят всего лишь 25 штук. На аверсе денежного знака вместе с ликом комика будут отчеканены надписи "Владимир Зеленский" и "Слуга народа". Весить же будет такая монетка около 1 кг.