Ребенка-найденыша назвали в честь Зеленского
21 апреля рабочие нашли ребенка и тут же нарекли его…в честь Зеленского и Порошенко.
Инцидент произошел прямиком в день выборов в поселке Лиман (Донецкая область).
Рабочие железнодорожной станции ничего веселее не придумали, как назвать найденыша Лиманским Владимиром Петровичем - в честь Владимира Зеленского, Петра Порошенко и самого поселка.
Как сообщили железнодорожники, дитя спасла дежурная станции Ольга Липская. Та рассказала следующую историю.
"Пуповина ребенка была перевязана домашней ниткой. Мапыш был одет и лежал на подушке. Т.е, мать вряд ли хотела лишить ребенка жизни".
На данный момент горе-родительницу ищут правоохранители. Как бы там ни было, но рабочие станции уже начали строить планы на будущее малыша.
"Будем рады видеть тебя работником нашей станции", - заявили они.
Напомним, россияне настолько сильно обрадовались победе Зеленского, что решили увековечить его лик…на монетах. Об этом пишут РосСМИ.
Новинку нумизматики изготовит компания "Арт-Грани" из города Златоуст (Челябинская обл, РФ).
"Мастера... приступили к выпуску серебряной медальной монеты из серебра весом в 1 килограмм с изображением избранного президента Украины Владимира Зеленского".
Также там отметили,, что данная монета призвана "стать символом надежды на улучшение отношений России и Украины".
К сожалению, монет выпустят всего лишь 25 штук. На аверсе денежного знака вместе с ликом комика будут отчеканены надписи "Владимир Зеленский" и "Слуга народа". Весить же будет такая монетка около 1 кг.